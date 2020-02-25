حقيقة تأجيل دوري أبطال آسيا

ماجد محمد(صدى):

كشف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، حقيقة تأجيل بطولة دوري أبطال آسيا 2020 لأجل غير مسمى، بسبب تفشي فيروس ” كورونا ” في المنطقة؛ حيث نفى هذا الأمر مؤكدًا أنه ليس له أي أساس من الصحة.

وشدد الاتحاد على استمرارية البطولة مع التمسك بالتأجيل الجزئي لبعض المباريات بناء على القرارات الخاصة بالدول المشاركة؛ فيما قالت تقارير أنه ربما يؤجل المباريات لمدة زمنية غير معلومة، أو يلغي النسخة الحالية من البطولة.

ومن الجدير بالذكر أن، دولتا الكويت ومملكة البحرين قد اعتذرتا عن استضافة الفرق الإيرانية التي ستلعب مبارياتها في بطولة الأندية الآسيوية أبطال الدوري أمام النصر والتعاون.