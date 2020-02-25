صحة الرياض تنفذ ورشة عمل تطوير الدور الإشرافي للمدراء الطبيين

بدر الحارثي(صدى):

شدد مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الرياض الدكتور محمد بن عبد العزيز التويجري على أهمية العمل على رفع مستويات الإنتاجية ، وكفاءة ، وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين .

وأضاف الدكتور التويجري لدى رعايته الاثنين، ورشة عمل تطوير الدور الإشرافي للمدراء الطبيين ، أن “صحة الرياض” ، أطلقت عدد من المبادرات والبرامج التطويرية ، وذلك في إطار الجهود الحثيثة لاستمرار تحسين جودة الخدمات المقدمة في المرافق التابعة لها ، و تلبية لمتطلبات المستفيدين من خدماتها، والاستخدام الامثل للموارد .

ولفت أن “صحة الرياض” تعمل ضمن منظومة الصحة عبر برامج متكاملة لرفع مستويات الإنتاجية وكفاءة وجودة الأداء في تقديم الخدمات الصحية بالمستشفيات .

من جانبه أوضح مساعد المدير العام للخدمات العلاجية الدكتور علي الجمعة أن هذا البرنامج التطويري يأتي في إطار الجهود المبذولة لتطوير العمل بمستشفيات “صحة الرياض” وضمن خطة تدريبية متكاملة لتطوير الدور الاشرافي للمدراء الطبيين للمستشفيات بهدف صقل مهاراتهم في مجال إدارة المستشفيات وإكسابهم المهارات اللازمة لإدارة تلك المستشفيات من خلال تحسين مستوى الخدمات الصحية وجودتها وتطبيق معايير سلامة المرضى، ودور المدير الطبي في تطبيق معايير مركز اعتماد المنشآت الصحية (CBAHI).

بالإضافة إلى التخطيط الاستراتيجي في المرافق الصحية، واكتساب المهارات الأساسية للمدير الفعال (مهارات الاتصال والتواصل ـ إدارة فرق العمل، خصائص ومهارات المدير الفعال ـ إدارة المخاطر وسلامة المرضى) .

وأشار الدكتور الجمعة إلى أن عدد المشاركين في هذه الدورة بلغ ٥٠ مديراً طبياً من مستشفيات “صحة الرياض” , وشارك في الورشة نخبة من المتحدثين في مجال الجودة والمراجعة السريرية ومكافحة العدوى , بالإضافة إلى المدراء الطبيين , وذلك من خلال ورشة العمل التي أقيمت ضمن فعاليات البرنامج.