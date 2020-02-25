وظائف شاغرة في الطيران المدني

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف)، عن توفر وظائف تقنية وهندسية شاغرة، للعمل بالهيئة بالمسميات التالية (أخصائي عمليات الشبكات، وكبير مُحللي استطلاع أمني، وكبير أخصائيين عمليات الشبكات، ومهندس ميكانيكي، ومحلل استطلاع امني).

وأوضحت الهيئة، أن المسميات الوظيفية الشاغرة هي: أخصائي عمليات الشبكات:- درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الاتصالات، هندسة الحاسب، هندسة الشبكات، علوم الحاسب، هندسة البرمجيات) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة.

وأضافت أنها تحتاج إلى كبير مُحللي استطلاع أمني:- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب، هندسة الحاسوب، نظم المعلومات الحاسوبية، هندسة برمجيات، هندسة الشبكات) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 7 سنوات في مجال ذات صلة.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى كبير أخصائيين عمليات الشبكات:- درجة البكالوريوس في تخصص (هندسة الاتصالات، هندسة الحاسب، هندسة الشبكات، علوم الحاسب، هندية البرمجيات، نظم المعلومات) أو ما يعادلها.- خبرة لا تقل عن 5 سنوات في مجال ذات صلة.

وتحتاج إلى مهندس ميكانيكي:- درجة البكالوريوس في تخصص (الهندسة الميكانيكية).- خبرة لا تقل عن 3 سنوات في مجال ذات صلة، ومحلل استطلاع امني:- درجة البكالوريوس في تخصص (علوم الحاسب الآلي، هندسة الحاسب،نظم المعلومات الحاسوبية، هندسة البرمجيات)- لا يشترط وجود خبرة سابقة.

وأشارت إلى أن التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 2020/02/25م وينتهي عند الإكتفاء بالعدد المطلوب، من خلال الرابط التالي:

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