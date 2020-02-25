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الأمن يُحذر السائقين بعد اجتياح الرياح للمنطقة الشرقية

الأمن يُحذر السائقين بعد اجتياح الرياح للمنطقة الشرقية
الدمام(صدى):

نبهت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الثلاثاء، مستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة.

ذكر الحساب الرسمي لأمن الطرق على موقع التواصل “تويتر”:”تنبيه لمستخدمي الطرق بالمنطقة الشرقية  يرجى أخذ الحيطة والحذر وتهدئة السرعة نظراً لما تشهده معظم الطرق بالمنطقة من رياح شديدة محمله بالغبار مما ينتج عنه تدني في مستوى الرؤية الأفقية”.

وكانت هيئة الأرصاد توقعت أن تشهد المنطقة الشرقية هبوب رياح شديدة محملة بالغبار والأتربة مما ينتج عنه تدني في مستوى الرؤية الأفقية.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 94572 ] نشر منذ 13 دقيقة

الله يستر بستره الضافي على الاجواد .. آمين ..

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