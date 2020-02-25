بالصور إصابة عامل في حريق مستودع بالمغمس

عطيه اليوسف (صدى):

تمكنت فرق الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة، من السيطرة على حادث حريق شب في مستودع بالمغمس.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة مكة المكرمة العقيد محمد بن عثمان القرني، أن مركز العمليات ٩١١ تلقى بلاغاً في تمام الساعة (09:52) يفيد عن تصاعد السنة اللهب من مستودع.

وعلى الفور تم تحريك الفرق اللازمة للموقع ومساندتها بالمعدات الثقيلة واليات السلالم، إذ اتضح عند الوصول أن الحادث عبارة عن حريق في مستودع خيام تبلغ مساحته ٢٠*٣٠ ، وتمكنت من السيطرة على الحريق في وقت قياسي ومنع امتداده للمواقع المجاورة .

ووضح القرني، أن سرعة تمرير البلاغ وسرعة وصول الفرق لموقع الحادث أسهمت في سرعة السيطرة على الحادث .

ونتج عن الحادث إصابة أحد العمالة بالموقع بكدمات بالقدم نقل على إثرها لأقرب مستشفى عن طريق الهلال الاحمر.