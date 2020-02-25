امرأة تجمع بين زوجين في وقت واحد 

القاهرة(صدى):

جمعت سيدة مصرية بين زوجين في وقت واحد، بعدما تركت منزل الزوجية وتعرفت علي شخص آخر وتزوجته عرفيا بمحافظة أخري.

وتعود الواقعة عندما عثر الزوج الأول على زوجته مع شخص غريب أثناء تواجدهم بإحدى المصالح الحكومية، فلم يكن يعلم بوجود أي علاقة بينهما.

وأمسك الزوج بزوجته وعندما تجمع المواطنون حولهم تم إبلاغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية.

وتبين من التحقيقات أن الزوج لم يكن يعلم أنها متزوجة وما زالت على ذمة زوجها، حيث أحيلت إلى نيابة أولاد صقر، هي والشخص المرافق لها إلى المحاكمة بتهمة الزنا.