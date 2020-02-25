صدمة لجماهير يوفنتوس

وكالات(صدى):

تلقت جماهير نادي يوفنتوس، خبر إقامة لقاء اليوفي أمام إنتر ميلان في قمة الدوري الإيطالي لكرة القدم بدون جمهور، بصدمة شديدة.

يذكر أن وزير الرياضة الإيطالي فينسنزور سبادفورا، كان قد أعلن أمس الاثنين، أن الحكومة قررت قبول طلب الاتحاد الإيطالي بإقامة المباراة بين يوفنتوس وإنتر ميلان، ولكن دون حضور الجماهير، كما سيتم السماح بإقامة المباريات كما هو معلن ولكن أيضاً دون حضور جماهيري، خوفاً من انتشار فيروس كورونا.

وكشفت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس لن يقوم بإعادة قيمة التذاكر الخاصة بمباراة إنتر ميلان إلى الجماهير، رغم القرار الخاص بإقامة اللقاء دون حضور جماهيري.

يذكر أن إيطاليا أعلنت وفاة 7 أشخاص وإصابة أكثر من 200 آخرين، نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، خلال الأيام القليلة الماضية.

ويحتل يوفنتوس صدارة الدوري الإيطالي برصيد 60 نقطة، بفارق نقطة عن لاتسيو صاحب المركز الثاني و6 نقاط عن إنتر ميلان الذي يحتل المركز الثالث، ولا تزال له مباراة مؤجلة.