3 أشقاء يقتلون والدتهم ضربًا بالعصا

القاهرة(صدى):

كشف تحريات الأجهزة الأمنية بمصر، أن ثلاثة متهمين قتلوا والدتهم بعدما انهالوا عليها ضربًا بعصا حتى لفظت أنفاسها الأخيرة؛ وذلك احتجاجًا علي خدمتها في البيوت وتسولها بالشوارع.

وأكدت تحريات الأمن، أن الأشقاء مكرم، وعمره 34 عاما، وهبه وعوض (توأم)، وعمرهما 20 عاما، قتلوا والدتهم وهي ربة منزل، بعد خلافات عائلية دفعتهم لذلك.

وكان المتهمين يحتجون علي توجه أمهم إلي بعض البيوت للخدمة مقابل الحصول علي مبالغ مالية، إضافة إلى تسولها بالشوارع وحاولوا إقناعها غير أنها رفضت.

وألقت الأجهزة الامنية، القبض على الأشقاء الثلاث وتم التحفظ عليهم بقسم الشرطة لحين تطوير مناقشتهم ومعرفة الظروف والملابسات، وتم التحفظ علي مكان الجريمة لحين معاينتها بمعرفة فريق من النيابة العامة.