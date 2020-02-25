مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن ينفذ مبادرة وقائية تحت شعار نحن معكم

بدر الحارثي(صدى):

نفذ مركز طب الأسنان التخصصي مبادرة وقائية بعنوان ( نحن معكم ) استهدفت من خلالها أطفال التوحد بمركز التحدي والنجاح بحفر الباطن ، حيث قدمت لهم العديد من الخدمات الوقائية والطرق الصحيحة لتفريش الأسنان ، والأدوات المناسبة للأسنان.

كما تم عمل فلورايد لهم وتثقيفهم بطرق تنظيف الأسنان ، والمحافظة عليها من التسوس ، بالإضافة لتعريفهم بالفرشاة المناسبة التي تتيح الوصول لكل جوانب السن من الخارج والداخل ، مع توزيع الهدايا عليهم.

وتحرص صحة حفرالباطن على تقديم كافة الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية ، وتفعيل المبادرات لخدمة أفراد المجتمع ، وتعزيز الوعي الصحي لديهم .