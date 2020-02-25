  • الثلاثاء 25

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن ينفذ مبادرة وقائية تحت شعار نحن معكم

مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن ينفذ مبادرة وقائية تحت شعار نحن معكم

مركز طب الأسنان التخصصي بحفر الباطن ينفذ مبادرة وقائية تحت شعار نحن معكم
بدر الحارثي(صدى):

نفذ مركز طب الأسنان التخصصي مبادرة وقائية بعنوان ( نحن معكم ) استهدفت من خلالها أطفال التوحد بمركز التحدي والنجاح بحفر الباطن ، حيث قدمت لهم العديد من الخدمات الوقائية والطرق الصحيحة لتفريش الأسنان ، والأدوات المناسبة للأسنان.

كما تم عمل فلورايد لهم وتثقيفهم بطرق تنظيف الأسنان ، والمحافظة عليها من التسوس ، بالإضافة لتعريفهم بالفرشاة المناسبة التي تتيح الوصول لكل جوانب السن من الخارج والداخل ، مع توزيع الهدايا عليهم.

وتحرص صحة حفرالباطن على تقديم كافة الخدمات العلاجية والتأهيلية والوقائية ، وتفعيل المبادرات لخدمة أفراد المجتمع ، وتعزيز الوعي الصحي لديهم .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *