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  3. شلل الحركة في الصين يحول العاصمة إلى مدينة أشباح

شلل الحركة في الصين يحول العاصمة إلى مدينة أشباح




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