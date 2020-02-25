أوامر ملكية بضم «الخدمة المدنية مع العمل» وتحويل 3 هيئات إلى وزارات

الرياض(صدى):

صدر اليوم الثلاثاء، أمرًا ملكيًا بضم وزارة الخدمة المدنية إلى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ويُعدل اسمها ليكون »وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية».

كما تضمن الأمر الملكي، تغيير اسم الهيئة العامة للاستثمار إلى وزارة باسم وزارة الاستثمار، وتعديل اسم وزارة التجارة والاستثمار ليكون وزارة التجارة.

وتضمن الأمير الملكي تحويل الهيئة العامة للرياضة إلى وزارة الرياضة، وكذلك تحويل الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى وزارة باسم وزارة السياحة.

واشتمل الأمر الملكي بأن تقوم هيئة الخبراء بمجلس الوزراء ــ بالتنسيق مع من تراه من الجهات ذات العلاقة ــ وخلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخه لتنفيذ الأوامر أعلاه.