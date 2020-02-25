مجلس الوزراء يوافق على ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها
قرّر مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز (حفظه الله)، اليوم الثلاثاء، الموافقة على ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها.
وجاء في نص القرار : بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الإسكان، وبعد الاطلاع على التوصية المعدة في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم ( 4 ـ 14 / 41 / د ) وتاريخ 7 / 5 / 1441هـ، وبعد النظر في قرر مجلس الشورى رقم ( 174 / 45 ) وتاريخ 14 / 10 / 1440هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها. وقد أُعد مرسوم ملكي بذلك.
alfahd42[ عدد التعليقات: 23942 ] نشر منذ 55 دقيقة
موفقين