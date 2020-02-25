بالفيديو.. الإمارات تستقدم عمالة منزلية من كازاخستان بدلا من الدول الإفريقية
كشفت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء عن استقدام الإمارات عمالة منزلية من كازاخستان بدلاً من الدول الإفريقية .
ووثق مقطع فيديو إحدى المقابلات مع عاملة منزلية من كازاخستان قدمت للعمل بالإمارات والتي أكدت أنها أول مرة تأتي للعمل في الإمارات ، وأنها تجيد جميع الأعمال المنزلية .
محماس السادس[ عدد التعليقات: 999 ] نشر منذ 35 دقيقة
محماس يبا وحده…
محماس السادس[ عدد التعليقات: 999 ] نشر منذ 15 دقيقة
كمان ابك برضه…اتذكر ان الكاتب الصحفي حنس اقترح استقدام شغالات من لبنان….
واتحدى اي لبناني ينكر ان راتب اطلق موظفه جامعيه بلبنان ما يوصل الف ريال