بالفيديو.. الإمارات تستقدم عمالة منزلية من كازاخستان بدلا من الدول الإفريقية

أبو ظبي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء عن استقدام الإمارات عمالة منزلية من كازاخستان بدلاً من الدول الإفريقية .

ووثق مقطع فيديو إحدى المقابلات مع عاملة منزلية من كازاخستان قدمت للعمل بالإمارات والتي أكدت أنها أول مرة تأتي للعمل في الإمارات ، وأنها تجيد جميع الأعمال المنزلية .