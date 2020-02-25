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بالفيديو.. الإمارات تستقدم عمالة منزلية من كازاخستان بدلا من الدول الإفريقية

بالفيديو.. الإمارات تستقدم عمالة منزلية من كازاخستان بدلا من الدول الإفريقية
أبو ظبي(صدى):

كشفت مصادر إعلامية اليوم الثلاثاء عن استقدام الإمارات عمالة منزلية من كازاخستان بدلاً من الدول الإفريقية .

ووثق مقطع فيديو إحدى المقابلات مع عاملة منزلية من كازاخستان قدمت للعمل بالإمارات والتي أكدت أنها أول مرة تأتي للعمل في الإمارات ، وأنها تجيد جميع الأعمال المنزلية .


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 999 ] نشر منذ 15 دقيقة

كمان ابك برضه…اتذكر ان الكاتب الصحفي حنس اقترح استقدام شغالات من لبنان….
واتحدى اي لبناني ينكر ان راتب اطلق موظفه جامعيه بلبنان ما يوصل الف ريال

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