نجل مبارك يعلق على وفاة والده

القاهرة(صدى):

علق علاء مبارك، على وفاة والده الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذي وافته المنية اليوم الثلاثاء عن عمر ناهز 91 عامًا بعد صراع طويل مع المرض.

وكتب علاء مبارك، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير “تويتر”: ” إنا لله وإنا إليه راجعون، انتقل إلى رحمة الله صباح اليوم والدي الرئيس مبارك. اللهم أعفو عنه وأغفر له و أرحمه “.

ومن الجدير بالذكر، أنه كان علاء مبارك، النجل الأكبر للرئيس المصري الأسبق، قد أعلن منذ عدة أيام أن والده يتواجد داخل غرفة العناية المركزة بأحد المستشفيات، نتيجة إصابته بوعكة صحية.