مكبر الصوت الذكي يتجسس على محادثات المستخدمين

وكالات(صدى):

كشفت دراسة، أن مكبرات الصوت على الهواتف الذكية تعمل بشكل عشوائي، وتستمر في وضعية التشغيل لمدة تتراوح بين 20 إلى 43 ثانية، وهذا يعني أن المكبر الذكي يمكن أن يستمع للمتحدثين لفترة تصل إلى دقيقة.

واعترفت شركة جوجل في 2017، بأن مكبر الصوت الذكي الخاص بها ” جوجل هوم ميني ” كان يتنصت على المستخدمين، كما أن هذه الاجهزة تستمع إلى محادثات خاصة وأحياناً حميمية للمستخدمين.

وأوضحت الدراسة، أن أياً من الاجهزة التي تم اختبارها لا تسجل بشكل مستمر، لكن يتم تشغيلها بشكل متكرر عن قصد أو غير قصد، ولكن في كثير من الأحيان لفترات قصيرة.