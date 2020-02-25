سائق المتهمة بخطف موسى الخنيزي يعترف بزواجه منها عرفيا !

الدمام(صدى):

أثار الصحفي الكويتي أبوطلال الحمراني الجدل بمعلومات جديدة حول قضية خاطفة موسى الخنيزي ويوسف العماري ونايف قرادي قبل نحو 20 عام .

وأكد في تغريدات له أن سائق المتهمة الذي تم القبض عليه إثر الاشتباه في تورطه في قضية خاطفة الأطفال كان متزوجها عرفياً ولم يكن يعمل مجرد سائق .

وقال “الحمراني ” أن المتهم اعترف رسمياً خلال تحقيقات النيابة بزواجه رسمياً منها ومشاركته للخاطفة تربية الأطفال الثلاثة –حينها – .

وكانت الجهات الأمنية قد ألقت القبض على السائق المشتبه به بعد لقاء معه على قناة “الإخبارية ” كشف فيه عن تضارب كبير في المعلومات حول علاقته بالخاطفة .