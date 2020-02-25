اللاعب التركي هاكان شوكور يكشف مأساته مع «أردوغان» وكيف أضاع مستقبله

وكالات(صدى):

كشف نجم المنتخب التركي السابق ” هاكان شوكور ” معاناته المريرة وضياع مستقبله في كرة القدم بعدما كان أحد أهم اللاعبين بسبب الرئيس الترك ” أردوغان ” .

وأكد ” شوكور ” في حديث له على الإخبارية أن مشكلته سياسية لأنه يمتلك العديد من المعلومات الخيرة حول أردوغان وحاشيته ما جعله يضطهده ويضطهد عائلته ، خاصةً بعدما لتنسحب من حزب العدالة والتنمية إذ كان “أردوغان ” يتخذه آداه لجذب الشباب .

وما زاد الأمر سوء أن الرئيس التركي طارده حتى خارج البلاد عندما قرر اللاعب الهرب بأسرته للعيش في الولايات المتحدة ، وصدرت مذكرة اعتقال بحقه ، فضلاً عن تعرضه للإعتداء والتعنيف .

وكان “شوكور ” أحد أهم لاعبي منتخب تركيا ، وقاد المنتخب للتأهل لدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم عام 2002 ، وظل صاحب أكبر عدد من الأهداف في المسابقات المحلية والأوروبية والعالمية .