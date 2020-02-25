  • الثلاثاء 25

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. اخبار رياضية
  3. اللاعب التركي هاكان شوكور يكشف مأساته مع «أردوغان» وكيف أضاع مستقبله

اللاعب التركي هاكان شوكور يكشف مأساته مع «أردوغان» وكيف أضاع مستقبله

اللاعب التركي هاكان شوكور يكشف مأساته مع «أردوغان» وكيف أضاع مستقبله
وكالات(صدى):

كشف نجم المنتخب التركي السابق ” هاكان شوكور ” معاناته المريرة وضياع مستقبله في كرة القدم بعدما كان أحد أهم اللاعبين بسبب الرئيس الترك ” أردوغان ” .

وأكد ” شوكور ” في حديث له على الإخبارية أن مشكلته سياسية لأنه يمتلك العديد من المعلومات الخيرة حول أردوغان وحاشيته ما جعله يضطهده ويضطهد عائلته ، خاصةً بعدما لتنسحب من حزب العدالة والتنمية إذ كان “أردوغان ” يتخذه آداه لجذب الشباب .

وما زاد الأمر سوء أن الرئيس التركي طارده حتى خارج البلاد عندما قرر اللاعب الهرب بأسرته للعيش في الولايات المتحدة ، وصدرت مذكرة اعتقال بحقه ، فضلاً عن تعرضه للإعتداء والتعنيف .

وكان “شوكور ” أحد أهم لاعبي منتخب تركيا ، وقاد المنتخب للتأهل لدور نصف النهائي في بطولة كأس العالم عام 2002 ، وظل صاحب أكبر عدد من الأهداف في المسابقات المحلية والأوروبية والعالمية .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *