  • الثلاثاء 25

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. مواطن بجازان يحمي طيور مهددة بالإنقراض على طريقته الخاصة

بالفيديو.. مواطن بجازان يحمي طيور مهددة بالإنقراض على طريقته الخاصة

بالفيديو.. مواطن بجازان يحمي طيور مهددة بالإنقراض على طريقته الخاصة
جازان(صدى):

في خطوة مثيرة للإهتمام ، نجح مواطن بمنطقة جازان في الحفاظ على نوع من الطيور المهددة من الإنقراض وحمايتها من الصيد بجهوده الذاتية .

وقال المواطن في لقاء معه : الفكرة كانت منذ أكثر من 10 سنوات من والدي الذي كان يمنع الصيد في أي منطقة قريبة من البيت فاستهوتني الفكرة وطبقتها في المزارع عندي وحاولت أن أسورها بسلك شائك ، وفقاً للعربية .

وأضاف : أي شخص يدخل المزرعة ممنوع من الصيد نهائياً .

و تابع : قمت بتجهيز المزرعة وإعدادها من أجل الحفاظ على نوعية الحجر البري ، وكأن المزرعة محمية مصغرة للحفاظ على هذا النوع من الطيور حتى لا ينقرض ، خاصةً وأنه كان يعاني فيفترة معينة من الإصطياد الجائر بشكل كبير .


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *