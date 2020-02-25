حساب المواطن: حالة ونوع السكن لا تؤثران على الدعم

الرياض(صدى):

كشف برنامج حساب المواطن، أن حالة ونوع السكن لا تؤثران على قيمة الدعم الذي سيحصل عليه المستفيد.

وقال حساب المواطن «حالة ونوع السكن لا تؤثر على قيمة الدعم، ويصرف الدعم لرب الأسرة حسب معايير الاستحقاق، التي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم وللفرد المستقل؛ بناءً على مجموع دخله ».

وأكد البرنامج أنه يجب استيفاء شروط الأهلية، وهي أن يكون المسجل سعودي الجنسية، ويُستثنى من ذلك ابن وابنة المواطنة، والزوج أو الزوجة غير السعودية، وحاملو بطاقات التنقل، وأن يقيم المستفيد بشكل دائم داخل المملكة؛ بحيث لا يقيم خارج المملكة لأكثر من 90 يومًا خلال الـ12 شهرًا الماضية.

كما تتضمن شروط الأهلية عدم تواجد المستفيد في أي من دور الإيواء الحكومية أو السجون، وتوافق البيانات المفصح عنها مع بيانات الجهات ذات العلاقة.