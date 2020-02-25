بالفيديو والصور.. الظهور الأخير للرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك

القاهرة(صدى):

يعد آخر ظهور للرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك، الذي توفي اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 91 عامًا بعد تدهور حالته الصحية، كان في منتصف أكتوبر2019، والذي تحدث خلاله عن ذكريات حرب أكتوبر 73 في فيديو نادر احتفالا بالذكرى 46 لانتصار أكتوبر المجيد.

وظهر الراحل محمد حسني مبارك بصحة جيدة ليكشف الأسرار والكواليس لحرب 6 أكتوبر ونكسة 67، فيما ظهر في أواخر شهر سبتمبر 2019 بصحبة زوجته سوزان في الصورة التي نشرها حفيده عمر جمال على صفحته بـ ” إنستغرام ” .

ومن بين ذلك، كان مبارك قد ظهر في محكمة جنايات القاهرة، في قضية اقتحام السجون، وأدلى بشهادته في إعادة محاكمة الرئيس السابق الراحل محمد مرسي، وقيادات وعناصر جماعة الإخوان.

