الإطاحة برجل شرطة بسبب «عينة بول» !

خالد الظفيري(صدى):

في واقعة غريبة من نوعها ، تسببت ” عينة بول ” في الإطاحة برجل شرطة كويتي بعدما حاول تضليل الأدلة الجنائية بها .

وفي التفاصيل ، فقد قام الشرطي بوضع عينة بول تخصه بدلاً من عينة بول تخص أحد المتهمين في قضية خمور وكحوليات تم تسجيلها له وهو يقود المركبة في حالة سُكر .

ولاحظ أحد الممرضين الشرطي وهو يقوم بإستبدال العينة ، وأبلغ الجهات المختصة ليتم تفريغ كاميرات المراقبة والتأكد من تصرفه .

وكشفت الكاميرات صحة الواقعة ، وتمت إحالة الشرطي للتحقيق وسط توقعات بالإطاحة به ، فيما تمت إعادة الإختبارات لقائد المركبة .