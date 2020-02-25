اكتشاف جديد: 8 مكونات عشبية تقضي على فيروس كورونا
في خطوة جديدة قد تقود لعلاج فيروس كورونا الجديد ، أعلن طبيب كويتي حاصل على شهادة صيدلة الطب اليوناني من الهند ، وأخرى في علم الرفلكسولوجي من أميركا، عن توصله للعلاج من خلال تركيب 8 أعشاب بعضها من الكويت وبعضها يتم جلبه من الخارج .
وأكد الطبيب هشام الجاسر أن هذا العلاج لا يتحوي على أي مكون كيميائي رافضاًأي نشر صورة للدواء حتى يتم ترخيصه من وزارة الصحة .
وقال : هذه ليست السابقة الأولى لي، فقد اجتهدت في تركيب أكثر من دواء سابقاً لأكثر من مرض .
ووجه بعض النصائح لمريض كورونا ، أهمهما الإمتناع عن الأطعمة التي تحتوي على سوائل كالألبان ومشتقاتها والحلويات والخيار والخس والبطيخ والأجاص والخبز الأبيض والمايونيز والمشروبات الباردة ، مشيراً إلى أن الدواء الجديد يقضي على الرطوبة في الجسم وهي سبب رئيسي للمرض .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94561 ] نشر منذ 15 دقيقة
خير ان شاء الله ..