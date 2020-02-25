نازح سوري يعرض كليته للبيع ليشتري خيمة تؤوي عائلته

دمشق(صدى):

استمرارًا للمأساة الإنسانية التي يعشيها السوريين، عرض نازح سوري كِليته للبيع مقابل ثمن خيمة تؤويه مع عائلته.

وانتشرت الصورة كالنار في الهشيم، وقيل إنها في إدلب التي تشهد اكتظاظاً غير مسبوق بعدد النازحين من مختلف المناطق السورية.

وحمل النازح السوري، لافتة مكتوب عليه « لدي كلية للبيع مقابل ثمن خيمة تأويني مع عائلتي، لأنه أنا معي الله فقط » .

وأوضح المصور الذي التقطها أنها في باب الهوى على الحدود السورية ـ التركية، والشاب من النازحين الجدد، القادمين من بلدة عنجارة في ريف حلب الغربي التي سيطرت عليها قوات النظام والميليشيات الإيرانية مؤخّراً.