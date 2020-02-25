139 مليار دولار خسائر الأثرياء في يوم واحد بسبب «كورونا»

وكالات(صدى):

أدت مخاوف تأثير فيروس كورونا الجديد في الاقتصاد العالمي، إلى خسارة أثرياء العالم مبالغ ضخمة في يوم واحد أمس الاثنين؛ حيث خسر 500 ملياردير حول العالم رقماً مهولاً بلغ 139 ملياراً خلال الـ 24 ساعة الماضية بعد تراجع كل من مؤشر داو جونز الصناعي.

ويأتي ذلك بالإضافة إلى تراجع مؤشر إس وبي 500 بنسبة تزيد على 3 % أمس، وهي النسبة الأكبر خلال ما يزيد على عامين؛ فيما تصدر الخاسرين جيف بيزوس؛ مؤسِّس موقع أمازون، وبرنار أرنو؛ رئيس مجلس إدارة مجموعة لويس فيتون المختصة ببيع السلع الفاخرة؛ حيث خسر كل منهما أكثر من 4.8 مليار دولار.

وخسر أمانسيو أورتيغا، المدير التنفيذي لشركة إنديتكس لمتاجر زارا، 4 مليارات دولار، وتراجعت ثروات بقية الأثرياء في قائمة العشرة الأكثر ثراءً بمعدل 2.3 مليار دولار على الأقل.