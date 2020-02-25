تسريبات جديدة تكشف مواصفات خارقة لـ«آيفون 12»

وكالات(صدى):

أفادت تسريبات تقنية اليوم الثلاثاء بمواصفات خارقة لهاتف آبل الجديد ” آيفون 12 ” ، تجعله الأكثر تطوراً وسرعة .

وأكدت أنه سيتم زيادة قدرة الإنترنت اللاسلكي، لهواتف “آيفون 12” الجديدة بجانب دعمه بمعيار اتصال “واي فاي” جديد من نوعه لتكون تغطيته الأسرع بين جميع الإصدارات .

ويُتوقع أن يتم تزويد هاتف “آيفون 12” الجيدد بمعيار “إيه واي 802.11” بتردد يصل إلى 60 جيجاهرتز لنقل البيانات ذات النطاق الترددي العالي .

كما تشير التوقعات إلى طرحه خلال العام الجاري 2020 بثلاث إصدارات أولها “آيفون 12″، و”آيفون 12 برو”، و”آيفون 12 برو سبورت”، والأخير بسرعة تصل إلى 120 هرتز المزود بكاميرات ذات مستشعرات ثلاثية الأبعاد .