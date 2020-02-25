«هلال رجب» في سماء المملكة الليلة

جدة(صدى):

يُرصد في سماء المملكة، اليوم الثلاثاء، هلال شهر رجب، إذ سيشاهد بسهولة بالعين المجردة بالأفق الغربي في حال كانت السماء خالية من الغيوم.

وقال المهندس ماجد أبوزاهرة رئيس الجمعية الفلكية بجدة : « القمر سيكون ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب مقارنة بالليلة الماضية، وأصبح مرتفعاً في السماء، وسواء كان الراصد يستخدم المنظار أو العين المجردة فيمكن ملاحظة أن الجانب الغير مضاء من سطح القمر بنور الشمس يتوهج بضوء خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر في ظاهرة يشار اليها بأن القمر الجديد يحتضن القمر القديم».

من ناحية أخرى، كشف أبو زاهرة أن كوكب الزهرة سيُرصد أعلى هلال القمر هذه الليلة وسيبدو الكوكب للراصد بالعين المجردة كنقطة ضوئية بيضاء ساطعة، ومن خلال التلسكوب يمكن بسهوله رؤية قرص الكوكب أحدب في الوقت الحالي، ولكن لا يمكن رؤية تضاريس سطح هذا الكوكب ابداً بسبب طبقة الغيوم الكثيفة التي تحيط به على الدوام ، إلا أن تلك الغيوم هي السبب الرئيسي في اعطاءه البريق الخلاب في قبة السماء .