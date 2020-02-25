بالفيديو.. لحظة خروج «كوبرا» من سروال رجل فاقدًا للوعي

نيودلهي(صدى):

كشف مقطع فيديو، عن لحظة خروج ثعبان كوبرا من سروال رجل فاقد للوعي في شمال الهند، بعدما سقط الرجل في بئر القرية وساعد القرويون بإخراجه من البئر، ولكنه كان فاقدًا للوعي.

ووضع القرويون، الرجل على الأرض، وفوجئوا بثعبان كوبرا يخرج من سرواله؛ فاستخدموا عصا طويلة لإبعاد الأفعى السامة عن الرجل لتخرج من سرواله بالفعل وتذهب بعيداً قبل أن تدخل إلى الغابة المجاورة.

وأصيب الرجل بجروح شديدة في الرأس نتيجة سقوطه في البئر ليتم نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، بينما لم يتضح ما إذا كان تعرض للدغات من الأفعى.