الهلال يتقدم إلى المركز السادس عالميًا

ماجد محمد(صدى):

تفوق نادي الهلال، على أندية كبيرة حول العالم ليتقدم ويحرز المركز السادس عالميًّا، ضمن قائمة الأفضل؛ بحسب موقع “clubworldranking”؛ المختص بالترتيب النقطي لكل فريق حول العالم.

وجاء في المركزَ الأول في القائمة ليفربول، ثم جاء ثانيًا برشلونة، وثالثًا كان ريفر بليت الأرجنتيني، وفي المركز الرابع جاء فلامنغو البرازيلي، وفي المركز الخامس جاء فالنسيا الأسباني.

وأحرز الهلال تقدمًا مركزين عن ترتيبه السابق؛ حيث ارتقى للمركز السادس عالميًّا، وسابعًا كان بوكا جونيورز الأرجنتيني، ثم مانشستر سيتي في المركز الثامن، وتاسعًا كان بالميراس، ويوفنتوس في المركز العاشر.

