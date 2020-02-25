الهلال يتقدم إلى المركز السادس عالميًا
تفوق نادي الهلال، على أندية كبيرة حول العالم ليتقدم ويحرز المركز السادس عالميًّا، ضمن قائمة الأفضل؛ بحسب موقع “clubworldranking”؛ المختص بالترتيب النقطي لكل فريق حول العالم.
وجاء في المركزَ الأول في القائمة ليفربول، ثم جاء ثانيًا برشلونة، وثالثًا كان ريفر بليت الأرجنتيني، وفي المركز الرابع جاء فلامنغو البرازيلي، وفي المركز الخامس جاء فالنسيا الأسباني.
وأحرز الهلال تقدمًا مركزين عن ترتيبه السابق؛ حيث ارتقى للمركز السادس عالميًّا، وسابعًا كان بوكا جونيورز الأرجنتيني، ثم مانشستر سيتي في المركز الثامن، وتاسعًا كان بالميراس، ويوفنتوس في المركز العاشر.
مواطن ابن الوطن[ عدد التعليقات: 761 ] نشر منذ 38 دقيقة
الف مبروك لممثل الكرة السعودية وارفع رآيتها الخفاقة في كل المحافل . سعدنا أن نرى فريق عالمي وأسيوي وافريقي عربي خليجي يمثل العرب عالميا ويحتل المركز السادس عالميا …
الف تيرليون مبروك للوطن ومحبي هذا النادي العريق …………
المليليح[ عدد التعليقات: 823 ] نشر منذ 26 دقيقة
تفوق على أندية كبيرة هزمهم ولا كيف ؟
ترى فرق كبير بين انديتنا وقوة الدوري حقهم وقوة دوري الأندية العربية
والله لو يلعب الهلال بالدوري حقهم تلاقيه درجه ثانية بس الله يخلي الحكم والفار والصياح
محمد[ عدد التعليقات: 823 ] نشر منذ 24 دقيقة
غريبة بعد إخفاق عشرين سنه في آسيا والبطولة العربية وفشلة بالدوري السعودي ومنزل سمعة الكرة السعودية لأكثر من عشرين سنه في آسيا والبطولة العربية المفروض النصر او الإتحاد والأهلي
kkkk[ عدد التعليقات: 404 ] نشر منذ 6 دقائق
سمعني صياحك يافقراوي
ابو عبد الله[ عدد التعليقات: 601 ] نشر منذ 2 دقيقتين
الهلال سادس عالميا مثل حمد الله هداف العالم يعني تصنيفات بايخة !!!! يعني الهلال افضل من السيتي واليونايتد والريال والبايرن وغيرهم ايش النكتة دي خخخخ مواقع بايخة .اصلا دورينا دوري اجانب والدليل منتخبنا يطلع من الادوار الاولى في اي مناسبة كفى نفخا وانظرو حولكم