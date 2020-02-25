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نجاة طفل من الموت المحقق بلدغة ثعبان سام بالعارضة

نجاة طفل من الموت المحقق بلدغة ثعبان سام بالعارضة
جازان(صدى):

أنقذت العناية الإلهية امس الإثنين طفل بمحافظة العارضة من لدغة ثعبان سام ،بعدما تسلل إلى منزل عائلته .

وكشفت مصادر أنه عُثر على الثعبان قبل لحظات من لدغ الطفل ” 12 ” عام حينما ذهب للخلود إلى النوم ، ليتم اكتشاف الثعبان مصادفة على فراشه .

وكانت العارضة قد شهدت حادثة مروعة قبل عدة أشهر لوفاة طفلة بعد محاولات الإسعاف إثر لدغة ثعبان سام .
وناشد الأهالي بمساعدتهم للتخلص من الثعابين السامة إذ عُثر على إثنين داخل أحد المنازل في أقل من 10 ساعات .


تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 94561 ] نشر منذ 1 ساعة

الحمد لله على السلامه ..

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