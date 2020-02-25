السفارة في البحرين تطالب المواطنين بالبقاء في مساكنهم

الرياض(صدى):

بعدما نشرت صحيفة «صدى» خبرًا عن إصابة 4 مواطنات بفيروس كورونا الجديد في البحرين، أصدرت سفارة المملكة هناك بيانًا لتحذر فيه المواطنين.

وقالت السفارة « نأمل أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا خلال تواجدك في مملكة البحرين، وفي حال شعورك لا قدر الله بارتفاع في درجة الحرارة مع السعال وصعوبة التنفس، اتبع التعليمات التالية (البقاء في مقر سكنك في غرفة منفصلة، اتصل بالرقم 444، اتبع التعليمات التي ستعطى لك من قبل الفريق الطبي، تجنب الاختلاط بالآخرين)».

ووجهت عدة نصائح للمواطنين المسافرين إلى خارج المملكة للوقاية من الفيروس، إذ نبهت بضرورة تجنب الاتصال بالحيوانات والمنتجات الحيوانية والتواجد في أسواق تداول الحيوانات والاتصال بأشخاص مصابين بأعراض تنفسية.

وفي حال ظهور أعراض الإصابة بعدوى تنفسية ينبغي عليك ( البقاء في المنزل وتجنب الاختلاط بالآخرين، تغطية الفم والأنف بالمناديل عند الكحة أو العطس، المحافظة على نظام اليدين عبر غسلهما بالماء أو بالمطهرات).

من جانبها، كشفت وزارة الصحة عن تنسيقها مع نظيرتها البحرينية بشأن إصابة أربع مواطنات من المملكة قادمات من إيران بفيروس كورونا الجديد، لعلاجهن في البحرين لحين شفائهن.

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