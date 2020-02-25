بدء تطبيق آلية استقبال العاملات المنزليات في مطاري المدينة المنورة وحائل

المدينة المنورة(صدى):

أعلنت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، عن البدء في تطبيق الآلية الجديدة لاستقبال العاملات المنزليات في مطاري الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، ومطار حائل اعتبارًا من اليوم الثلاثاء الموافق 25 فبراير.

وكانت الوزارة قد أقرت مجموعة من التعديلات في نظام استقبال العاملات المنزليات بموجب القرار الوزاري ذي الرقم 172489 بتاريخ 14/09/1440 الموافق 19/05/ 2019م، الذي يهدف إلى تنظيم قدوم العاملات اللاتي قدمن للعمل لأول مرة بالمملكة وبنظام الخروج والعودة، وذلك بهدف تيسير عملية استقبالهن وتسهيلاً على المواطنين.

وتضمنت التعديلات تحديد مسؤولية استقبال العاملات المنزليات القادمات للعمل لأول مرة على مكاتب وشركات الاستقدام بشكل كامل، وعلى مكاتب وشركات الاستقدام بعد استقبال العاملة تسليمها لصاحب العمل وفق العقد المتفق عليه بين الطرفين، أما العاملات المنزليات القادمات بنظام الخروج والعودة فستكون عملية استقبالهن تحت مسؤولية صاحب العمل.

ومن المنتظر، أن تشمل الآلية الجديدة اعتبارًا من مارس عددًا من المطارات في مناطق أخرى مثل مطارات أبها والأحساء والجوف، ومطار الأمير سلطان بن عبد العزيز في منطقة تبوك.