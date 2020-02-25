«الخدمات الطبية» توفر وظائف شاغرة في 5 مدن

فاطمة المالكي(صدى):

كشفت الإدارة العامة للخدمات الطبية للقوات المسلحة، عن توفر وظائف شاغرة، في مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، ومستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة، ومستشفى القوات المسلحة بالجبيل، ومستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية، ومستشفيات القوات المسلحه بالطائف.

وأوضحت أن الوظائف في مستشفى قاعدة الملك عبد العزيز الجوية بالظهران، بمسمى (سائق)، ويُشترط شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، خبرة لا تقل عن سنتين، القدرة على التواصل بفعالية باللغتين العربية والإنجليزية، رخصة قيادة (نقل ثقيل) سارية المفعول، أو لديه القدرة على الحصول على الرخصة.

وأشارت إلى أن الوظائف بمستشفى الأمير سلطان للقوات المسلحة بالمدينة المنورة بمسمى (طبيب مقيم أسنان) ويُشترط الحصول درجة البكالوريوس في تخصص (طب الأسنان).

وأكدت أن الوظائف في مستشفى القوات المسلحة بالجبيل، بمسمى ( أخصائي سمعيات)، ويُشترط الحصول على درجة البكالوريوس في تخصص (السمعيات)، خبرة لا تقل عن سنة.

وأفادت بأن الوظائف في مستوصف الدوادمي التابع للخدمات الطبية، بمسمى (مصور موجات فوق سمعية )، ويُشترط الحصول درجة البكالوريوس في تخصص (مصور موجات فوق سمعية).

وأوضحت أن الوظائف في مستشفيات القوات المسلحه بالطائف، بمسمى ( استشاري أشعة تداخلية)، ويُشترط الحصول على درجة الدكتوراه، البورد السعودي، أو ما يعادله في (الأشعة)، وخبرة لا تقل عن 3 سنوات.

يُذكر أن التقديم بدأ اليوم الثلاثاء وينتهي بعد 12 يومًا من تاريخ الإعلان، وذلك من خلال الرابط التالي اضغط هنــــــــا .