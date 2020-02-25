لاعب تشيلسي يطالب بالتماسك أمام بايرن ميونيخ

وكالات(صدى):

طالب جورجينيو لاعب وسط تشيلسي، من فريقه التماسك حينما يستضيف بايرن ميونيخ في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم؛ حيث لا يقدم الفريق عروضا مقنعة على أرضه هذا الموسم في الدوري الإنجليزي وفاز ست مرات في 14 مباراة في ستامفورد بريدج.

وأكد جورجينيو إنه يجب على فريقه عدم الشعور بالقلق يوم الثلاثاء إذا ذهبت الأفضلية لبايرن، مضيفًا: ” هناك مباراتان لذا لا يجب أن نفقد تركيزنا إذا سارت أي أمور بشكل خاطئ. يجب التحلي بالهدوء والذكاء ” .

وتجدر الإشارة إلى أن تشيلسي، الذي تفوق على بايرن بركلات الترجيح في نهائي دوري الأبطال 2012، سيلعب مباراة الإياب في ميونيخ في 18 مارس.