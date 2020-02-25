موظفو المطار يستقبلون القادمين من الكويت بالورود ( فيديو)

خالد الظفيري(صدى):

استمرارًا لمتابعة صحيفة « صدى » لأخبار فيروس كورونا والقادمين إلى المملكة، أظهر مقطع فيديو استقبال موظفي جوازات أحد المطارات للقادمين من الكويت بالورود.

يذكر أن الكويت كانت قد أعلنت عن إصابة عدد من الحالات بفيروس كورونا الجديد، وبدأت في استقبال مواطنيها من إيران، فيما قرّر المواطنين والمواطنات العودة إلى المملكة.

من جانبها، كشفت وزارة الصحة عن تنسيقها مع نظيرتها البحرينية بشأن إصابة أربع مواطنات من المملكة قادمات من إيران بفيروس كورونا الجديد، لعلاجهن في البحرين لحين شفائهن.

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