سفير المملكة لدى الأردن يستقبل الفايز و يشيد بعمق العلاقات السعودية – الأردنية

سعيد العجل(صدى):

استقبل سفير خادم الحرمين الشريفين لدى المملكة الأردنية الهاشمية نايف بن بندر السديري في مكتبه اليوم، دولة رئيس مجلس الاعيان فيصل الفايز وتأتي هذه الزيارة الودية للتباحث في كافة العلاقات الأخوية والتعاون المشترك في مختلف المجالات بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها في المستقبل.

وأكد الفايز على أن التفاهمات الكبيرة بين القيادتين الكريمتين في أعلى مستوياتها والتي تشهد تنسيقاً وتعاوناً مستمراً يصب في مصلحة البلدين الشقيقين .

مشيداً بمواقف المملكة الثابتة والمستمرة تجاه دعم الأردن، منوهاً بدور خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – في دعم القضايا العربية والاسلامية .

كما ثمن الفايز ما تقدمه المملكة من وقفات يسجلها التاريخ تجاه شقيقتها الأردن ، وذلك من خلال المشاريع التنموية التي يقدمها صندوق التنمية السعودي وكذلك مختلف المؤسسات السعودية التي ساهمت في حل العديد من المشاكل والازمات الاقتصادية التي يواجها الأردن.

وبدوره أشاد السفير السديري على عمق العلاقات السعودية الأردنية على كافة الأصعدة، وعلى أهمية التكاتف والتعاضد بين البلدين الشقيقين والتي من شأنها أن تزيد أواصر المودة والتقارب بما يصب بمصلحة الشعبين الشقيقين، ولتبادل الآراء والأفكار التي تساهم في خدمة أبناء المملكتين، معرباً عن اعتزازه بمستوى العلاقات التي تجمعهما.