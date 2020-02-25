أحمد فلوكس: فتاة طلبت مني الزواج عرفيًا

القاهرة(صدى):

استمر الفنان المصري أحمد فلوكس، في إثارة الجدل في الأوساط الفنية؛ حيث ذكر قصة فتاة رغب في الزواج منها وتقدم لها بشكل رسمي بعدما رأى أنها من عائلة جيدة، إلا أنها فاجأته بشرط أن يكون الزواج عرفيا.

وأوضح أحمد فلوكس، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك، أن الفتاة لا تشرب الخمر واعدا الجمهور بالإفصاح عن اسمها اليوم لأن ما رآه منها جعله يقول: ” دي فاكرة نفسها هيفاء وهبي ” .

وقال الفنان المصري: ” روحت اتجوز واحدة بنت ناس ومن عيلة وبتوع ربنا وبتكلم بجد بقولها نتجوز قالتلي ماشي بس عرفي.. قالتلك محترمة جدًا وبنت عيلة وأصول ما بتشربش خمرة بس ما بتبتش في بيتها ولا يوم، تعرف ربنا جدًا وتعرف طوب الأرض ” .

وأضاف فلوكس: ” هاقولكم على اسمها النهاردة بالليل علشان لازم تعرفوها على حقيقتها وقد ايه هي واطية وقذرة وقد ايه تربية الخدامين (عذرا للخدامين) مأثرة في أخلاقها غلاوية وكيادة وغيورة وفاكرة نفسها هيفاء وهبي “؛ ليثير حالة من الجدل أغلق بعدها حسابه على “فيسبوك” .