معالي وزير الشؤون البلدية والقروية يطلع على جناح أمانة الشرقية المشارك في ملتقى «فرص»

بدر الحارثي(صدى):

قام معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المكلف الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، بزيارة الى جناح أمانة المنطقة الشرقية المشارك في ملتقى الاستثمار البلدي “فرص”، الذي تنظمه وزارة الشؤون البلدية والقروية بالرياض، يرافقه عدد من أصحاب المعالي الوزراء والمسؤولون.

حيث كان في استقبالهم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، حيث قدم لهم شرح مفصل عن جناح الأمانة والفرص الاستثمارية التي تقوم الأمانة بعرضها في الملتقى والذي يحتضن أكثر من ٥٠٠٠ فرصة استثمارية على مستوى المملكة، ومن ضمنها المشروع الاستثماري الذي طرحته أمانة المنطقة الشرقية “بوليفارد الظهران” والذي يقع ضمن أحد أهم المخططات السكنية، وهو مشروع ترفيهي تجاري يخدم المنطقة.

حيث يعتبر أحد أهم الشراكات الاستراتيجية مع القطاع الخاص، و تم تخصيص أرض للمشروع بمساحة تتجاوز الـ 22 ألف متر مربع، وتضم قاعات سينما ومحلات تجزئة ومسطحات خضراء وممرات للمشاة ومواقف سيارات ومنطقة خدمات عامة، وكذلك مبادرة ” صنعة ” التي أطلقتها الأمانة في وقت سابق لرواد الأعمال دعما من الأمانة لشباب الأعمال في توفير أراضي لهم بأسعار رمزية.

هذا وقد شارك معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير في الجلسة الحوارية للأمناء في ملتقى “فرص” بالرياض ، وألقى الضوء على أهم مزايا المنطقة الشرقية الاستثمارية وجاذبيتها للمستثمرين ورواد الأعمال.

كما استعرض معاليه أهمية ومكانة المنطقة الشرقية والتي تعتبر منطقة جذب استثمارية لما تمتلكه من مقومات متنوعة في العديد من المجالات والتي من أهمها المناطق الشبابية.

حيث تعتبر الأكثر بنسبة الشباب بين السكان وهذا يشجع جوانب المشاريع الترفيهية، كما تعتبر متقدمة بنسب ومعدلات رضا السكان وفقاً لمؤشرات الرضا، كما استعرض معاليه حصر الأمانة لـ ١٥ ألف فرصة استثمارية في المنطقة الشرقية للأعوام القادمة في العديد من المجالات وتم حصر أصول ملكيتها للأمانة، من خلال وكالة الاستثمارات وتنمية الإيرادات، حيث تسعى الأمانة للانضمام لقائمة أفضل 100 مدينة بجودة الحياة.

إضافة الى أن المنطقة الشرقية تتميز بكونها منطقة ذات بيئة جاذبة للاستثمار لما تتمتع به من إمكانيات طبيعية وسياحية وتجارية وصناعية وما تحويه من مواقع ذات مساحات كبيرة قابلة للتطوير والاستثمار، مشيرا إلى حرص الأمانة على التنوع في الفرص المطروحة المميزة والذي سيوفر العديد من الفرص الوظيفية.

وقال معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير أن أمانة المنطقة الشرقية تعمل على تعزيز وتنمية إيرادات المنطقة لما تتميز به المنطقة من ثقل وأهمية، سواء من ناحية اقتصادية، أو جغرافية و سياحية .

ولفت الى أن مشاركة الأمانة في الملتقى تسعى إلى تعزيز تواجدها في الملتقى، باستعراض الفرص الاستثمارية المطروحة باستخدامها لأحدث التقنيات، ومنها الواقع المعزز، والواقع الافتراضي، والشاشة التفاعلية.

ويحتوي جناح الأمانة المشارك في ملتقى ” فرص ” بالرياض والذي حافظت الأمانة من خلال تصميم جناحها المستمد من تراث المنطقة الشرقية العريق على هويتها التاريخية، حيث دمجت التقنيات الحديثة، بتصميم الجناح التاريخي، لتشكل بذلك لوحة فنية تخطف أنظار الزائرين.

كما يحتوي على مجموعة من الخدمات التي اطلقتها الأمانة لدعم المستثمرين ورواد الأعمال كالخارطة الاستثمارية التفاعلية والخدمات الرقمية التي ستعزز من الشفافية والتنافسية وتعزز من جهود الأمانة الاستثمارية وتتماشى مع أهداف رؤية المملكة ٢٠٣٠ لتحقيق الاستدامة التنموية و السعي لإشراك القطاع الخاص.

وشهد جناح أمانة الشرقية زيارات عديدة من مستثمرين ورواد أعمال والمهتمين، إضافة الى أن الجناح شهد زيارة من وفد من بلدية دبي وعدد من المسؤولين ورجال الأعمال والزوار، حيث تم اطلاعهم على تجربة الأمانة الاستثمارية والخدمات المقدمة للمستثمرين.

كما شهد جناح الأمانة توقيع مجموعة من العقود الاستثمارية مع عدد من المستثمرين، والذي يأتي تعزيزا لجهود الأمانة لتنمية المنطقة الشرقية وخلق فرص استثمارية تعزز من مكانتها الاستراتيجية في العديد من المجالات.

ودعت أمانة المنطقة الشرقية المستثمرين والمهتمين ورواد الأعمال لزيارة جناح في الملتقى والاطلاع على تفاصيل الفرص ومعلوماتها بهدف الاستفادة منها.