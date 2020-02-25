وزير الطاقة: المملكة تضمن إستقرار سوق النفط رغم «كورونا»
أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الثلاثاء أنه يجري إتصالات مكثفة مع الجانب الروسي ومسؤولي أوبك للوقوف على أوضاع سوق النفط إثر فيروس كورونا .
وقال وزير الطاقة: “يجب ألا نتذمر بشأن فيروس كورونا ” ، مشيراً إلى أن الوضع لا يستدعي القلق ، وأن المملكة تضمن إستقرار أسواق النفط بصفتها أهم المصدرين في العالم .
ومن المنتظر إنعقاد اجتماع دول تحالف “أوبك +”، الذي تقوده الرياض وموسكو الأسبوع المقبل .
وكانت أسعار النفط عالمياً قد شهدت إنخفاض امس الإثنين بنحو 4 %بسبب فيروس كورونا ، ما أثار المخاوف حول مستقبل سوق النفط مع إنتشار المرض القاتل .
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