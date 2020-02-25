وزير الطاقة: المملكة تضمن إستقرار سوق النفط رغم «كورونا»

الرياض(صدى):

أكد وزير الطاقة الأمير عبد العزيز بن سلمان اليوم الثلاثاء أنه يجري إتصالات مكثفة مع الجانب الروسي ومسؤولي أوبك للوقوف على أوضاع سوق النفط إثر فيروس كورونا .

وقال وزير الطاقة: “يجب ألا نتذمر بشأن فيروس كورونا ” ، مشيراً إلى أن الوضع لا يستدعي القلق ، وأن المملكة تضمن إستقرار أسواق النفط بصفتها أهم المصدرين في العالم .

ومن المنتظر إنعقاد اجتماع دول تحالف “أوبك +”، الذي تقوده الرياض وموسكو الأسبوع المقبل .

وكانت أسعار النفط عالمياً قد شهدت إنخفاض امس الإثنين بنحو 4 %بسبب فيروس كورونا ، ما أثار المخاوف حول مستقبل سوق النفط مع إنتشار المرض القاتل .