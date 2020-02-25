مي العيدان تقع في فخ وفاة لجين مشعل

أميرة خالد(صدى):

انتشر خبر وفاة الفنانة الكويتية من أصل إيراني لجين مشعل، خلال الساعات الماضية، وهو ما جعل الإعلامية مي العيدان تُعلق عليه.

وقالت العيدان «وفاة لجين مشعل، الله يرحمها ويسكنها فسيح جناته والله يمسح على قلب لعيالها، ادعولها»، لكنها حذفت المنشور بعدها فورًا.

ونفى الصحفي نايف الشمري هذا الخبر، وقال « وفاة الفنانة لجين مشعل إشاعة مغرضة، اتقوا الله في حياة الناس مو لعبة ترى عندهم أهل وناس».