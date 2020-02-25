أمين الشرقية يستعرض مخرجات مشروع تطوير ورصد نظم التخطيط العمراني للمرحلة الثانية مع فريق وزارة الشؤون البلدية

بدر الحارثي(صدى):

رأس معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، صباح اليوم الثلاثاء الموافق 01/07/1441هـ، في قاعة الاجتماعات بالأمانة، اجتماع مع الفريق الاستشاري لوزارة الشؤون البلدية والقروية بوكالة الوزارة للتخطيط المدني، وذلك بحضور وكيل الأمين للتعمير والمشاريع المهندس عصام بن عبد اللطيف الملا، ووكيل الأمين المساعد للتعمير والمشاريع المهندس مازن بن عادل بخرجي، ووكيل الأمين المساعد لشؤون البلديات الأستاذ محمد بن عبد العزيز الصفيان، وعدد من المسؤولين بالتخطيط العمراني بالأمانة.

واستعرض معاليه خلال الاجتماع مخرجات مشروع تطوير ورصد نظم التخطيط العمراني على المستوى الوطني للمرحلة الثانية، والذي يهدف الى بناء اطار تشريعي على المستوى الوطني يحقق أهداف المملكة الاقتصادية والاجتماعية ويعمل على بناء عمليات متكاملة لإدارة الاراضي والممتلكات،

وكذلك تطوير مشاركة المستفيدين وتمكين تنفيذ مشاريع البنية التحتية على الصعيد الوطني، ضمن مبادرة تطوير الأنظمة والمعايير ذات الصلة في التخطيط العمراني الوطني، وفقا لأفضل الممارسات العالمية الحديثة في التخطيط الحضري والتنمية المستدامة بما يعزز الهوية الوطنية، من خلال المحور الرئيسي في المبادرة وهو الأخذ بأهمية التخطيط المكاني وينبثق منه عدة نقاط أهمها، أنواع المخططات والمستويات والمسؤوليات وإدارة الأراضي والتنمية القطاعية والأركان الرئيسية لنظام الامتثال والانفاذ، وتحويل نظام التخطيط العمراني وآليات التحويل، والحوكمة ومستويات التنمية الاقليمية.

و يأتي هذا الاجتماع تأكيدا للدور الذي تقوم به وزارة الشؤون البلدية والقروية في اطار مراجعة الأنظمة والاجراءات بهدف الوصول الى أفضل الخيارات التي تمكن المستفيد من المشاركة والتكامل مع الجهات المعنية تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030 في التخطيط الحضري والتنمية المستدامة.