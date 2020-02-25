توقعات بسعر Xbox Series X بعد الكشف عن مواصفاته المذهلة

وكالات(صدى):

كشفت شركة عن مزايا هائلة لأجهزة Xbox Series X ” إكس بوكس سيريس إكس ” القادمة بعد خضوعها للتطوير لدعم 4 أجيال من ألعاب Xbox.

وسيحتوي Xbox Series X على DirectX Raytracing لتحسين مستويات الإضاءة ، مع سرعة في تحميل الألعاب والسماح بإستئناف الألعاب بشكل أسرع عندما تكون وحدة التحكم في حالة تعليق .

كما سيتم إستخدام تقنية تعرف بـ “التسليم الذكي ” على نظامها الجديد يمكن استخدامها على أجهزة

ولم يتم الكشف عن سعر الأجهزة الجديدة ، إلا أنه من المتوقع أن يكون في حدود 450 دولار .