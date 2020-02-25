وفاة محمد حسني مبارك
توفي الرئيس الأسبق المصري، محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 94 عاما، عقب صراع طويل مع المرض.
وكان مبارك قد تولى رئاسة مصر قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات؛ ليتنحى عن الحكم، في فبراير عام 2011.
منطق[ عدد التعليقات: 361 ] نشر منذ 23 دقيقة
رحمك الله يا أسد
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94556 ] نشر منذ 21 دقيقة
الله يرحمه ويحسن عزاء اسرته ومن يعز عليه فراقه .. آمين ..
.. ماقصرت ياريس مع بلدك ومع اخوانك العرب ، ونعم السند ، رحمك الله برحمته الواسعه ، آمين ..
algernaas4[ عدد التعليقات: 1112 ] نشر منذ 20 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويتجاوزعنه ويسكنه فسيح جناته ويغفر لوالدي وجميع موتى المسلمين
أ بو سطام[ عدد التعليقات: 242 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يرحمه ويغفرله صاحب مواقف في اشد أزمات المنطقة وخصوصا في أزمة الخليج الأولى
كان زمان[ عدد التعليقات: 4636 ] نشر منذ 11 دقيقة
الله يرحمه ويغفر له ويتجاوزعنه ويسكنه فسيح جناته ويغفر لوالدينا وجميع موتى المسلمين ..
فعلاً .. ماقصرت ياريس مع بلدك ومع اخوانك العرب ، ونعم السند ، رحمك الله برحمته الواسعه ، آمين ..
محماس السادس[ عدد التعليقات: 988 ] نشر منذ 6 دقائق
كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ(26) وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (27) فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ