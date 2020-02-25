وفاة محمد حسني مبارك

القاهرة(صدى):

توفي الرئيس الأسبق المصري، محمد حسني مبارك، اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز الـ 94 عاما، عقب صراع طويل مع المرض.

وكان مبارك قد تولى رئاسة مصر قرابة الثلاثين عاما، عقب اغتيال الرئيس الأسبق أنور السادات؛ ليتنحى عن الحكم، في فبراير عام 2011.