تخلصي من «الكرش» بتناول الخيار

متابعة- أميرة خالد(صدى):

يُعد تراكم الدهون في منطقة البطن، من المشكلات التي تؤرق بعض النساء وتؤثر على مظهرهم وثقتهم في أنفسهم؛ لذلك ينبغي عليهن اتباع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية للتخلص من «الكرش».

والخضروات من أكثر المأكولات الصحية التي تساعد في التخلص من الكرش خاصة الخيار، الذي يمكن تناوله في « السلطة، الزبادي، مشروب الخيار، المضاف إليه عصير الليمون والزنجبيل المبشور والكزبرة».

ويعمل الخيار على « ضبط الكوليسترول والسكر، التخلص من السموم، يكافح تهيج المعدة، مكافحة الإمساك».