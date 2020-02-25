هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تشارك في منتدى «اكتفاء»

محمد السعران(صدى):

شاركت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية في المنتدى والمعرض السنوي (اكتفاء) الذي تقيمه شركة أرامكو السعودية في المنطقة الشرقية، تحت رعاية وحضور صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، وحضور صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، وعدد من الخبراء والمتخصصين.

وأكد معالي رئيس مجلس إدارة هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية الدكتور غسان الشبل خلال ترأسه الجلسة الحوارية الأولى تحت عنوان “دعم النمو والتنوع الصناعي”، أن المنتدى يمثّل منصّة فّعالة لتنسيق الجهود وتوحيد الأعمال الرامية إلى تنمية المحتوى المحلي وتعظيم أثره كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي المستدام.

وأشار إلى أن مثل هذه المناسبات تساهم بشكلٍ كبيرٍ في ترجمة الدور التوعوي للهيئة، تجاه القطاعين العام والخاص والمجتمع، بأهمية المحتوى المحلي ومفاهيمه ومنهجيته.

وعدّ الشبل تجربة أرامكو في تنمية المحتوى المحلي مصدر إلهام للشركات الوطنية. كما تطرق الشبل إلى الفرص المتاحة أمام المستثمرين لتوسعة سلاسل الإمداد المحلّية، من خلال لائحة التفضيل والتي بدورها تدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وأكد معاليه أن تطبيق آليات تفضيل المحتوى المحلي عبر نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، أن المحتوى المحلي لا يعني عدم تشجيع المستثمر الأجنبي؛ بل لديه فرصة مساوية للمستثمر المحلي، ويعود ذلك إلى نسبة الإنفاق محليًا” وبالتالي مساهمتها في خلق الفرص الوظيفية.

وأضاف الشبل مؤكدا على أهمية تطوير القدرات البشرية الذين يمثلون العنصر الأهم من عناصر المحتوى المحلي.