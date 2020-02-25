بيجو تُعلن عن دي إس 9 الجديدة كأفخم سيارة فرنسية ( فيديو)

أميرة خالد(صدى):

أعلنت بيجو، عن سيارة دي إس 9 الجديدة، والتي تستند إلى بيجو 508 L، وبها العديد من المميزات والسمات الجديدة.

وتتميز السيارة بالعديد من المزايا الرائعة مثل نظام المسحي النشط لضبط التعليق، والمقاعد المدفأة والمبردة والتدليك، ومنافذ USB مدمجة ومساعد قيادة شبه مستقل من المستوى الثاني بسرعات تصل إلى 180 كم/س.

كما تتضمن مساعد ركن السيارة وأنظمة الأمان من DS مثل الرؤية الليلية ومراقب النقاط العمياء، والمكابح التلقائية للطوارئ، ونظام التعرف على إشارات المرور، ونظام الدخول الذكي إلى السيارة من DS.

وأتاحت الشركة، منح الهاتف الذكي إمكانية الوصول والتحكم في سيارتك، وأيضاً عندما تقترب من السيارة، ستنفتح كما لو كانت سيارة تيسلا.

وللسيارة نظام صوتي Focal Electra، فيما ستوفر للمشترين فرصة تخصيص السيارة من خلال ‘DS Inspirations’ .

أما عن المحرك، فمن المقرر أن تُزود السيارة بمحرك هجين جديد يعمل بنظام E-TENSE، يضم محرك بنزين توربو يعمل بتقنية PureTech و محرك كهربائي لتحصل على 225 حصان، كما تحصل على نطاق كهربي نقي قدره بين 40-50 كم بفضل بطارية تبلغ 11.9 كيلوواط/س، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي بثمان سرعات.

وتخطط الشركة، لتوفير خيارين آخرين لتوليد القوة بعد فترة وجيزة من الإطلاق، واحدة بقوة 250 حصان بنظام دفع ثنائي، وآخر بقوة 360 حصان بنظام دفع رباعي ذكي.