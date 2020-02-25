  • الثلاثاء 25

    فبراير

  1. الرئيسية
  2. عربية ودولية
  3. بالفيديو.. شفاء أصغر مصابة بكورونا دون خضوعها لعلاج

بالفيديو.. شفاء أصغر مصابة بكورونا دون خضوعها لعلاج

بالفيديو.. شفاء أصغر مصابة بكورونا دون خضوعها لعلاج
بكين(صدى):

أعلنت وزارة الصحة الصينية تعافي أصغر مصابة بمرض كورونا ” عمرها 17 ” يوم ، وشفائها التام دون تأثير على صحتها .

والمثير للدهشة أن الأطباء لم يعطوها أي أدوية لعلاج ” كورونا ” خوفاً عليها ، وإنما تركوها تتغلب على المرض بنفسها ، وكانت تخضع لعلاج عضلة القلب فقط ، إذ كانت لا تسعل ولا تعاني من إرتفاع في درجة الحرارة .

وسُمح للطفلة بالعودة إلى المنزل بعد ظهر يوم الجمعة بعد أن جاءت النتائج سلبية في ثلاثة اختبارات متتالية .

ويعتبر هذا النبأ خطوة هامة في طريق التخلص من المرض القاتل ، خاصةً في ظل وجود مخاوف من إنتقاله إلى الأطفال المواليد والأجنة عبر الأمهات .


2 تعليقان

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *