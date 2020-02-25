بالفيديو.. شفاء أصغر مصابة بكورونا دون خضوعها لعلاج
أعلنت وزارة الصحة الصينية تعافي أصغر مصابة بمرض كورونا ” عمرها 17 ” يوم ، وشفائها التام دون تأثير على صحتها .
والمثير للدهشة أن الأطباء لم يعطوها أي أدوية لعلاج ” كورونا ” خوفاً عليها ، وإنما تركوها تتغلب على المرض بنفسها ، وكانت تخضع لعلاج عضلة القلب فقط ، إذ كانت لا تسعل ولا تعاني من إرتفاع في درجة الحرارة .
وسُمح للطفلة بالعودة إلى المنزل بعد ظهر يوم الجمعة بعد أن جاءت النتائج سلبية في ثلاثة اختبارات متتالية .
ويعتبر هذا النبأ خطوة هامة في طريق التخلص من المرض القاتل ، خاصةً في ظل وجود مخاوف من إنتقاله إلى الأطفال المواليد والأجنة عبر الأمهات .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94551 ] نشر منذ 7 دقائق
سبحان الله ..
صقر السماء الزرقاء المدافع عن النقاء[ عدد التعليقات: 99 ] نشر منذ 3 دقائق
الله يشفيها ويعافيها