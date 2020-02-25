الذهب يتراجع عن ذروة 7 أعوام ومخاوف الفيروس تكبح الخسائر

وكالات(صدى):

انخفضت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع بيع المستثمرين المعدن الأصفر لجني الأرباح بعدما بلغ أعلى مستوى في سبعة أعوام في الجلسة السابقة وفي الوقت الذي تعافت فيه الأسهم بعض الشيء ولكن ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا خارج الصين كبح المكاسب.

ونزل الذهب في المعاملات الفورية 0.7 بالمئة إلى 1648.36 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش. ويوم الاثنين، ارتفع الذهب 2.8 بالمئة إلى 1688.66 دولار وهو أعلى مستوى منذ يناير كانون الثاني 2013.

وهبط الذهب في المعاملات الآجلة في الولايات المتحدة 1.6 بالمئة إلى 1650.60 دولار.