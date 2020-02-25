القبض على مواطن ومقيم متهمين بجرائم التزييف والتزوير بالرياض
صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض المقدم شاكر بن سليمان التويجري أن المتابعة الأمنية لجرائم التزييف والتزوير أسفرت -بفضلٍ من الله- عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مواطن ومقيم من الجنسية اللبنانية، في العقدين الرابع والخامس من العمر.
وذلك بعد توفر الدلائل على تورطهما بالترويج لبيع العملات والأوراق النقدية المزيفة بداخل شقةٍ سكنية بحي الملك فيصل شرقي العاصمة الرياض.
وضبط بحوزتهما ما يعادل (800,000) ريال سعودي من فئة (500) ريال مزيفة، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما كافة الإجراءات النظامية.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 94551 ] نشر منذ 45 دقيقة
في مزبن الجاني يعرفون السنع ..
المليليح[ عدد التعليقات: 821 ] نشر منذ 39 دقيقة
المواطن خائن وقذر ولابد طرد الأجانب لأنهم شافوا بلادنا في نظرهم أرض خصبه لمزاولة نجاستهم وخبثهم بعد ما ضاعت ديارهم ولكن صدق المثل اللي يقول اذا اكرمت اللئيم تمردا