بالصور.. انطلاق المعرض الأشهر عالميًا «أوتوميكانيكا الرياض»

أميرة خالد(صدى):

أقدم المهندس منصور بن عبدالله الشثري نائب رئيس مجلس إدارة غرفة الرياض، أمس الاثنين، على افتتاح فعاليات معرض “أوتوميكانيكا الرياض”، وهي النسخة السعودية من المعرض التجاري الأنجح عالمياً في قطاع خدمات السيارات.

ويُقام المعرض على مدى ثلاثة أيام في فندق الفيصلية ابتداءً من 24-26 فبراير 2020، حيث يشارك فيه أبرز المزودين العالميين من 12 دولة لتسليط الضوء على 1000 منتج ضمن ست فئات من منتجات ما بعد البيع.

وتعد تلك الفئات هي قطع الغيار والمكونات، والإلكترونيات والأنظمة، والملحقات والتخصيص، والتصليح والصيانة، والإطارات والبطاريات، وغسيل السيارات، والعناية والتجديد؛ فيما توقع إيلي يوسيان، نائب رئيس جاينت الصناعية الأمريكية للسيارات، نمو مبيعات السيارات في المملكة بنسبة 9% سنوياً حتى عام 2050.

