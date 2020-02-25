الكشف عن تكلفة السحب النقدي من البطاقة الإئتمانية

الرياض(صدى):

كشفت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية اليوم الثلاثاء عن تكلفة السحب النقدي من البطاقة الإئتمانية ، مشيرة إلى أن تلك الخدمة تمكن حاملها من سحب مبلغ نقدي تصل نسبته بحد أقصى إلى 30 %من إجمالي حد البطاقة الإئتمانية .

وأضحت “البنوك السعودية ” أن رسوم السحب النقدي ينبغي ألا تتجاوز التالي ، وفقاً لـ ” ساما ” :

1- 75 ريال لكل عملية سحب بمبلغ 500 ريال أ أقل .

2- 3% من مبلغ العملية لكل عملية تتجاوز 500 ريال على ألا تتجاوز نسبة الرسوم في هذه الحالة مبل 300 ريال.